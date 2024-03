Regional gesehen büsste der Umsatz in der wichtigsten Region Europa, wo Geberit noch immer rund 90 Prozent des Umsatzes erzielt, organisch um 6,0 Prozent ein. In der Region Fernost/Pazifik sanken die Verkäufe um 3,8 Prozent, während sie in Nahost/Afrika (+17,1 Prozent) und Amerika (+1,5 Prozent) über den Vorjahreswerten lagen.