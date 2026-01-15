Und dies soll auch so bleiben. «Die Hauptpriorität für das laufende Jahr ist die weitere Stärkung der Marktposition», sagte der Geberit-Chef, Christian Buhl, am Donnerstag an einer Telefonkonferenz zur Umsatzentwicklung 2025. Dazu soll unter anderem die Lancierung neuer Produkte in allen drei Geschäftsbereichen beitragen. Welche das sind, will er allerdings erst im März verraten.
Verstärkt will Geberit auch in den Bereich IT investieren, das heisst in die Digitalisierung und in die Anwendung von KI, wie Buhl weiter erklärte. Ausserdem sollen für verschiedene Märkte die Ausgaben für Marketing und Verkaufsaktivitäten erhöht werden. Insgesamt sollen die operativen Ausgaben gegenüber dem bisherigen Niveau um rund 20 Millionen Franken jährlich steigen.
Neue Logistikzentren im Norden
Auf längere Sicht will das Unternehmen zudem die Logistik ausbauen. Neue Distributionszentren sind für Ibbenbüren in Norddeutschland sowie ein weiteres für Schweden geplant. Diese dürften indes erst 2028 bzw. 2029 in Betrieb genommen werden.
Derweil legte der Umsatz im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent auf 3,16 Milliarden Franken zu. Dabei spielte indes die ungünstige Währungsentwicklung eine negative Rolle. Diese ausgeklammert, zogen die Umsätze in Lokalwährungen um 4,8 Prozent an, womit die eigene Prognose von +4,5 Prozent übertroffen wurde.
Getrieben wurde das Wachstum vor allem durch höhere Volumina und nur minim dank höherer Preise. Buhl bezeichnete insbesondere den Anteil neuer Produkte am Umsatz als «sehr erfreulich».
Gegen Jahresende hat sich das Wachstumstempo gar etwas beschleunigt. So nahm der Umsatz im vierten Quartal organisch um 6,4 Prozent zu, im dritten Quartal waren es noch 5,4 Prozent.
Die wichtigste Konzernregion ist mit einem Umsatzanteil von rund 90 Prozent nach wie vor Europa. Dort gelang dem Sanitärtechnikkonzern im grössten Einzelmarkt Deutschland (Marktanteil rund 30 Prozent) ein Wachstum von 5,6 Prozent. Über dem Durchschnitt von Europa (+4,1 Prozent) lagen zudem die Zuwachsraten in Österreich (+8,5 Prozent) und Benelux (+7,3 Prozent), während im Heimmarkt Schweiz die Verkäufe lediglich um 1,0 Prozent zunahmen.
2026 leichtes Marktwachstum erwartet
Für das neue Geschäftsjahr 2026 erwartet Geberit in Europa ein insgesamt leichtes Marktwachstum, jedoch keine Erholung. Für das Geschäft mit Neubauten wird im laufenden Jahr von einer stabilen Entwicklung ausgegangen und für das Renovationsgeschäft - das rund 60 Prozent zum Umsatz beiträgt - von einer leicht positiven.
An der Börse fallen die Aktien von Geberit nach freundlichem Auftakt zurück. Analysten kommentierten die Zahlen positiv, verwiesen aber auf Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf 2025.
cf/hr
(AWP)