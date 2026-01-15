Und dies soll auch so bleiben. «Die Hauptpriorität für das laufende Jahr ist die weitere Stärkung der Marktposition», sagte der Geberit-Chef, Christian Buhl, am Donnerstag an einer Telefonkonferenz zur Umsatzentwicklung 2025. Dazu soll unter anderem die Lancierung neuer Produkte in allen drei Geschäftsbereichen beitragen. Welche das sind, will er allerdings erst im März verraten.