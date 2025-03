Die Aktien von Geberit sind am Donnerstag nach Vorlage der Jahreszahlen mit Abgaben in den regulären Handel gestartet. Die vom Sanitärtechnik-Konzern publizierten Zahlen lagen weitgehend in den Erwartungen und verleitet die Anleger nicht zu Anschlusskäufen. Daher kommt es nach dem Kurssprung am Vortag zu Gewinnmitnahmen.