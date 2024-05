Grosshandel baut leere Lager wieder auf

Die Nachfrage und die entsprechenden Absatzvolumen in den Endmärkten seien zwar weiterhin rückläufig, teilte Geberit am Dienstag mit. Geholfen haben jedoch ein unerwarteter Wiederaufbau der Lagerbestände durch den Grosshandel sowie die schwache Vorjahresbasis. Regional gesehen verkaufte Geberit in allen Weltregionen ausser Europa (-2 Prozent) mehr als im Vorjahr.