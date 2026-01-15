Die wichtigste Konzernregion ist mit einem Umsatzanteil von rund 90 Prozent nach wie vor Europa. Dort gelang dem Sanitärtechnikkonzern im grössten Einzelmarkt Deutschland (Marktanteil rund 30 Prozent) ein Wachstum von 5,6 Prozent. Über dem Durchschnitt von Europa (+4,1 Prozent) lagen zudem die Zuwachsraten in Österreich (+8,5 Prozent) und Benelux (+7,3 Prozent).
Im mittleren einstelligen Prozentbereich wuchsen auch Ost- und Nordeuropa, während im Heimmarkt Schweiz die Verkäufe lediglich um 1,0 Prozent zunahmen.
Ausserhalb Europas ergab sich in der Region Nahost/Afrika, für welche insbesondere die Golfregion ausschlaggebend ist, eine Steigerung um knapp einen Viertel. In der Region Amerika (+3,9 Prozent) war das Wachstum moderat, in Asien (-0,6 Prozent) gab es insbesondere wegen der schwachen Entwicklung in China und trotz einer starken in Indien gar ein leichtes Minus.
cf/pre
(AWP)