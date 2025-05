Konzernchef Carsten Knobel zeigt sich trotz des schwachen Jahresstarts zuversichtlich, dass Henkel die Ziele für 2025 erreichen kann. Er rechnet weiter mit einem stärkeren zweiten Halbjahr. «Die Volatilität und Unsicherheit in den globalen Märkten hat seit Jahresbeginn deutlich zugenommen», sagte Manager Knobel laut Mitteilung vom Donnerstag in Düsseldorf. Das schwierigere geopolitische und gesamtwirtschaftliche Umfeld habe sowohl die industrielle Nachfrage als auch die Konsumentenstimmung - speziell in Nordamerika - beeinflusst.