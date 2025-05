Nach den geopolitischen Unsicherheiten etwa durch die Kriege in der Ukraine und in Gaza habe die Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump noch einmal eine «signifikante Volatilität» in die Situation gebracht, sagte Knobel. Nicht nur die Verbraucher gingen bewusster mit ihren Ausgaben um, die Lage habe sich auch auf die Stimmung in der Industrie geschlagen. Dies sei vor allem in den USA der Fall, «in Asien war das nicht so ausgeprägt». Zugleich sei Henkel direkt durch die US-Zölle weniger stark betroffen, da der Konzern vor Ort für die lokalen Märkte produziere.