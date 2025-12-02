Die Aktionäre des Modekonzerns Hugo Boss brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld. Das Unternehmen bekam bereits in den vergangenen Monaten eine teils schlechte Konsumlaune zu spüren. 2026 soll nun ein Übergangsjahr werden, Sortiment und Vertrieb sollen angepasst werden; der Umsatz und der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werden wohl sinken. Besserung wird erst ab 2027 in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.