Trump droht, Irans Aussenminister warnt

Trump drohte dem Iran für den Fall von Angriffen auf US-Schiffe mit Vernichtung. Der Iran werde «von der Erde gefegt», sollte er Schiffe angreifen, die im Rahmen der neuen US-Initiative zur Öffnung der Strasse von Hormus im Einsatz seien, zitierte ihn der Sender Fox News. Nicht äussern wollte sich Trump dazu, ob die Waffenruhe mit Teheran vorbei sei. «Nun, das kann ich Ihnen nicht sagen», sagte er in einer Folge des Podcasts «The Hugh Hewitt Show».