Treffpunkt: Grenze zwischen der Ukraine und Belarus

In den mehr als vier Jahren des russischen Angriffskriegs haben beide Seiten bereits Tausende Gefangene ausgetauscht. Zuletzt fand dies immer an der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus statt. Weil An- und Abtransport der Soldaten schwierig sind, sind auch früher grössere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt worden./fko/DP/jha