Gemäss dieser sollen erwerbstätige Schutzbedürftige aus der Ukraine künftig den Kanton wechseln können, um so Arbeitsstellen in der ganzen Schweiz annehmen zu können. Voraussetzung dafür soll sein, dass die Betroffenen sozialhilfeunabhängig sind, das Arbeitsverhältnis seit mindestens einem Jahr besteht oder ein Verbleib im Wohnkanton aufgrund des Arbeitswegs oder der Arbeitszeiten nicht zumutbar ist.