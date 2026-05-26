Schon bisher konnten Russen, die als sogenannte ausländische Agenten eingestuft sind und gegen damit verbundene Pflichten verstossen oder für unerwünschte Organisationen arbeiten, den Zugriff auf ihr Vermögen verlieren. «Das neue Gesetz tritt am 1. September in Kraft. Drei Monate werden sie jetzt alles schnell verkaufen», meine der kremlnahe Politologe Sergej Markow über Russen im Ausland. «Man sagt nun denen, die weggegangen sind, kommt nie mehr zurück.»/mau/DP/men