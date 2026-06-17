«Eine neue Waffe in der Hand»

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagte im Nachrichtensender ERTnews, der Konsument habe jetzt eine neue «Waffe» in der Hand, um zu vergleichen. «Ich ermutige alle Bürger, die App herunterzuladen.» Er hob hervor, dass die Plattform auch Preise identischer Produkte in mehreren europäischen Ländern anzeige. Das sei besonders wichtig - multinationale Unternehmen müssten nun erklären, warum identische Produkte in Griechenland teurer seien als in anderen EU-Ländern. Zu den Vergleichsländern gehören demnach Italien, Frankreich, Belgien, Rumänien, Bulgarien, Zypern und Spanien.