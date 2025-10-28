Kein Feind werde auch nur davon träumen, Amerikas Marine zu bedrohen, sagte er. Trump ergänzte, wenn doch, dann stehe der amerikanische Matrose bereit, die Feinde «zu zerschmettern, zu versenken, zu zerstören und auszulöschen». Dies sei eine furchtbare Aussage, sagte Trump und schob nach, dass er sich damit wohl für den Friedensnobelpreis disqualifiziert habe. Takaichi will ihn jedoch dafür vorschlagen, wie das Weisse Haus nach dem Treffen der beiden mitteilte.