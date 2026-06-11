Wie ist der aktuelle Stand der Verhandlungen zwischen Washington und Teheran?

Immer wieder heisst es in Medienberichten, Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran stünden kurz vor einem Abschluss. Zuletzt war ein Rahmenabkommen im Gespräch, nach dem die Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr freigegeben werde. Der Iran fordert unter anderem die Freigabe von eingefrorenen Vermögenswerten. Über den genauen Stand gibt es jedoch keine eindeutigen Berichte.