Schon zuvor kein Teil des Gegenvorschlags waren zwei Forderungen der Initiative, nämlich ein weitgehendes Verbot der Übernahme von Sanktionen sowie eine Einschränkung der Zusammenarbeit der Armee mit anderen Staaten. In ihrer Ablehnung der Initiative selbst waren sich die Räte schon in der ersten Beratungsrunde einig. Anträge, darauf zurückzukommen, blieben in beiden Räten ohne Erfolg.