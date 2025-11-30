Die Stimmberechtigten durchschauten das Manöver und erkannten die zahlreichen Kollateralschäden der Initiative, wie die überparteiliche Allianz «Nein zur extremen Juso-Initiative» am Sonntag mitteilte. Die Jungsozialisten sowie die SP und die Grünen, die die Initiative unterstützten, seien erinnert worden, dass Wohlstand und Umweltschutz keine Gegensätze seien.