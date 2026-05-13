Die gemeinsame Beschwerde wurde von Greenpeace Schweiz, EcoTransition-La Broye und 30 Anwohnern eingereicht, wie es in einer Greenpeace-Mitteilung heisst. Bedenken äussern die Kritiker insbesondere in Bezug auf den Gewässer-, Klima- und Naturschutz.
Zur Erinnerung: Die Migros plant eine Geflügelverarbeitungsanlage, die jährlich mehr als 30 Millionen Hühner verarbeiten soll. Anfangs April erteilten die zuständigen Behörden die Baubewilligung für die nötigen Infrastrukturprojekte sowie die Anlage selbst.
Die Gegner zählen mit ihrer Beschwerde auch auf eine aufschiebende Wirkung ab. Ziel sei es, zu verhindern, dass mit dem Bau begonnen wird, bevor das Verwaltungsgericht ein Urteil gefällt hat. Die Anlage soll zukünftig bis zu 1600 Arbeitsplätze schaffen.
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(AWP)