Der Vorsitzende Richter Chang Ming-huang erklärte während einer Pressekonferenz, dass dies Taiwans erster Fall nach dem Nationalen Sicherheitsgesetz in Bezug auf die Verletzung von als wichtige nationale Kerntechnologien eingestuften Geschäftsgeheimnissen sei. Alle Angeklagten können noch Berufung einlegen. TSMC ist ein wichtiger Lieferant für Tech-Firmen wie Nvidia und Apple . Taiwan hat global eine Führungsposition in der Herstellung von Halbleitern, die etwa für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz entscheidend sind./jon/DP/nas