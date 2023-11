«Die Gespräche über die Freilassung unserer Geiseln schreiten voran und werden laufend fortgesetzt», wurde Hanegbi am Mittwochabend zitiert. Die «Times of Israel» zitierte Hanegbi mit den Worten: «Die Freilassung wird gemäss der ursprünglichen Vereinbarung zwischen den Parteien beginnen, und nicht vor Freitag.» Das israelische Militär bereite die Umsetzung der ersten Phase der Vereinbarung zwar vor, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwochabend. Die Rückführung der in den abgeriegelten Küstenstreifen verschleppten Menschen könne allerdings Zeit in Anspruch nehmen und in mehreren Etappen ablaufen.