Zwar steige der Anteil der von der Europäischen Kommission ausgezahlten Mittel, heisst es in einem von den EU-Prüfern veröffentlichten Bericht. Trotzdem seien die EU-Länder möglicherweise nicht in der Lage, die Mittel rechtzeitig auszuschöpfen, um geplante Projekte vor Ende der Laufzeit der Förderperiode abzuschliessen und so die erhofften wirtschaftlichen und sozialen Gewinne zu erzielen. Grund sind aus Sicht des Hofes etwa Verzögerungen in den Ländern.