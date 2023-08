Bilanzsaison neigt sich dem Ende zu

In der neuen Woche hält die anhaltende Flut von Firmenbilanzen Investoren auf Trab. Das dürfte Analysten und Händlern zufolge weitere erratische Kursbewegungen auslösen. Grund sei, dass die Anleger in dieser Bilanzsaison verstärkt auf Details der Quartalsberichte achten. Optimistische Prognosen seien bei vielen Werten bereits eingepreist, sagt ein Börsianer. Anleger hätten sehr genaue Erwartungen an die Zahlen - auch wegen der vielen Investorenkonferenzen am Nachmittag, die "noch einmal mehr in Mode gekommen sind". Zudem suchten die Investoren zwischen den Zeilen Hinweise auf eine mögliche Rezession in der zweiten Jahreshälfte. Dementsprechend zeigten auch in der alten Woche viele Werte eine nicht unmittelbar verständliche Reaktion auf die Zahlen.