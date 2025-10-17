Wie die Geldspielaufsicht (Gespa) am Freitag mitteilte, war sie Anfang Oktober auf die Online-Plattform aufmerksam gemacht worden. Dort werden verschiedene Gewinnspiele - sogenannte «Drops» oder «Challenges» - im Zusammenhang mit digitalen Sammelobjekten (Collectibles) angeboten. Bei diesen Sammelstücken handelt es sich um Non-Fungible Tokens (NFTs).