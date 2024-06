Weil ein Angestellter Textnachrichten löschte, muss ein US-amerikanischer Hersteller von Duftstoffen eine Millionenstrafe zahlen. Die EU-Kommission belegte den Konzern International Flavors & Fragrances Inc. mit einer Geldbusse von 15,9 Millionen Euro, wie sie am Montag mitteilte. Der leitende Angestellte habe während einer Nachprüfung in den Geschäftsräumen des Unternehmens absichtlich WhatsApp-Nachrichten gelöscht. Diese hätten geschäftsbezogene Informationen enthalten und seien mit einem Wettbewerber ausgetauscht worden. Der Mitarbeiter sei bereits über die Nachprüfung durch die Kommission informiert gewesen, als er die Nachrichten löschte.