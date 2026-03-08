Spätestens ab dem dritten Jahr nach einem Ja hätte der Bund den Fonds füllen müssen, jährlich und bis 2050 mit 0,5 bis 1,0 Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandprodukt, BIP). 2024 wären das laut Bundesrat vier bis acht Milliarden Franken gewesen. Die Initiative wurde von der EVP sowie einer Allianz von Umweltorganisationen und Gewerkschaften unterstützt.