Nun will die AfD anders erscheinen. Die beissende, von den anderen Parteien teilweise als hetzerisch kritisierte Tonlage soll stärker zurückgedrängt werden. «Die Brandmauer kann nur bröckeln, wenn die Partei anders wahrgenommen wird», meint Hillje mit Blick auf die Union. Der Chemnitzer Professor Höhne glaubt aber nicht an einen Erfolg. Er sieht in dem AfD-Verhalten auch eine Verteidigungsposition. «Denn seit der weiteren Hochstufung der AfD durch den Verfassungsschutz scheinen Debatten in manch ostdeutschen CDU-Kreisen über Gespräche mit der AfD verstummt zu sein», sagt er. «Die Einstufung als gesichert rechtsextrem hat also eine Wirkung.»