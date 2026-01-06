Er räumte indes ein, dass der Bar in den vergangenen fünf Jahren keine Brandschutzkontrollen mehr durchgeführt worden seien. «In den Jahren 2020 bis 2025 wurde der Betrieb 'Le Constellation'» nicht einem Brandschutzexperten der Gemeinde kontrolliert«, so Féraud.
Das Walliser Gesetz schreibt vor, dass öffentlich zugängliche Gebäude jährlich bezüglich des Brandschutzes kontrolliert werden. Der Gemeinderat bedauere es zutiefst, dass es eine Lücke bei den periodischen Kontrollen gegeben habe.
Die Ermittler gehen davon aus, dass der verheerende Brand mit den 40 Toten und 116 Verletzten in der Silvesternacht von der Verwendung von »Wunderkerzen" ausging. Diese hätten die Decke der Bar in Brand gesetzt.
(AWP)