«Die Bewältigung der Krisensituation sowie die Führung der laufenden Geschäfte der Gemeinde erfordert meine ganze Kraft» , schrieb Féraud. «Aus diesem Grund habe ich beschlossen, aus dem Organisationskomitee der Ski-Weltmeisterschaften auszutreten. Ich danke dem Organisationskomitee für seine bemerkenswerte Arbeit unter den seit dem 1. Januar besonders schwierigen Bedingungen. Meine Priorität ist es, alles zu tun, damit die Familien der Opfer Antworten erhalten und die Justiz die Verantwortlichkeiten jedes Einzelnen feststellen kann», erklärte Nicolas Féraud bei der Einreichung seines Rücktritts.