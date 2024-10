Der US-Autoriese General Motors (GM) wird nach dem dritten Quartal angesichts weiter hoher Verkaufspreise etwas zuversichtlicher für seine Gewinne. Im Gesamtjahr dürften je Aktie nun um Sonderposten bereinigt 10 bis 10,50 US-Dollar Gewinn erzielt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Detroit mitteilte. Bisher waren 9,50 bis 10,50 Dollar angepeilt. Analysten taxierten den Gewinn bisher am unteren Ende der neuen Spanne.