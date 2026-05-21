Der italienische Versicherer Generali hat im ersten Quartal deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen gut weggesteckt. Wegen eines teuren Ereignisses in Portugal lag die Belastung mit 426 Millionen Euro zwar rund neunmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Gestiegene Prämieneinnahmen, die Auflösung von Schadenrückstellungen und gute Geschäfte in der Lebensversicherung machten dies jedoch wett. Der operative Gewinn stieg deutlich. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Generali-Aktie legte am späten Vormittag um gut zwei Prozent zu.