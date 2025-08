Der italienische Versicherer Generali will eine mögliche Übernahme seiner Vermögensverwaltung Banca Generali durch die Investmentbank Mediobanca noch länger prüfen. Generali habe einen Brief der Interessentin beantwortet, teilte der Versicherer am Mittwoch mit seinen Halbjahreszahlen mit. Darin gehe es um mögliche künftige geschäftliche Beziehungen zwischen Generali und Mediobanca.