Seit rund einem Monat gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe, die Trump zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängert hatte. Am Montag spitzte sich der Streit über die weitestgehend blockierte Strasse von Hormus zu, was die Waffenruhe gefährdete. Hintergrund ist der Start einer neuen US-Initiative mit dem Titel «Projekt Freiheit», die festsitzenden Schiffen helfen soll, die Strasse von Hormus unbeschadet von iranischen Angriffen zu passieren./fsp/DP/jha