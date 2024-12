«Ich möchte das Unternehmen agil halten. Dass man im Markt reagieren und agieren kann», sagte Würth. Die Wirtschaft ändere sich ständig. «Morgens beim Aufstehen sieht es anders aus als am Vorabend. Und darauf muss so ein grosses Unternehmen reagieren können.» Einen 100-Tage-Plan für die erste Zeit gebe er sich aber nicht. Das sei das Schöne an Familienunternehmen: «Ich darf in Abschnitten von vielleicht fünf oder zehn Jahren denken. Was will ich dann erreicht haben? Und darauf muss ich hinarbeiten.»