Vor dem Hintergrund eines möglichen Eingreifens der USA an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran ist es ein Ziel der europäischen Minister, den Iran zum Einlenken bei seinen Atomvorhaben zu bewegen und so zur Deeskalation beizutragen. Auch die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas soll an dem Treffen mit dem iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi teilnehmen.