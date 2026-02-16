Diplomatischer Erfolg für die Schweiz

«Wir wissen nicht», ob Russland es ernst meint, räumte auch US-Aussenminister Marco Rubio am Samstag ein, während US-Präsident Donald Trump eher Druck auf Kiew als auf Moskau ausübt. Im Gegensatz zu den Gesprächen mit der Ukraine im vergangenen Dezember wird er in Genf nicht mit dabei sein: Die US-Delegation wird von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und von Steve Witkoff geleitet.