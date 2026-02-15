Verlust von 1000 Franken pro Monat

Die Linke und die Gewerkschaften lehnen diese Schwächung des Mindestlohns ab. Ihrer Meinung nach ist der Rückgang der Zahl der Ferienjobs nicht erwiesen. Sie betonen, dass die Gesetzesänderung die prekäre Lage der Studierenden verschärfen würde, für die diese Art von Arbeitsplätzen zur Finanzierung ihres Studiums notwendig seien. Eine solche Senkung des Stundenlohns entspricht laut ihren Berechnungen einem Verlust von 1000 Franken pro Monat.