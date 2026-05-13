«Es geht nicht darum, Menschen an den Grenzen zu blockieren», sagte Kast. Der Zugang zum Kanton Genf bleibe grundsätzlich möglich. Auch die Einreise über die Bahnhöfe Cornavin und Annemasse (F) sowie über den Flughafen Genf bleibt erlaubt. Allerdings sind Kontrollen in und rund um die Züge vorgesehen. Grenzübertritte auf Strassen und über den Seeweg werden untersagt.