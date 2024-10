Zwei neue Tunnels sollen die unterirdischen Gleise mit dem Bahnnetz in Richtung Flughafen und in Richtung des Rests des Landes verbinden. «Diese unterirdische Erweiterung, die zweite nach Zürich, ist unerlässlich und Teil der Modernisierung der Infrastruktur im Genferseegebiet in den letzten 15 Jahren», betonte Anna Barbara Remund, Vizedirektorin des Bundesamts für Verkehr und Leiterin der Abteilung Infrastruktur. Sie erinnerte daran, dass auch ein separates Projekt zur Erweiterung des Bahnhofs an der Oberfläche geplant ist.