Gunvor widerspricht

Gunvor wies die Vorwürfe zurück. Public Eye übertreibe und verfälsche die Fakten, erklärte das Unternehmen auf Anfrage von Keystone-SDA. Gunvor habe einen solchen Vertrag weder gesehen noch Kenntnis davon gehabt. Das von der Bundesanwaltschaft in der Schweiz geführte Verfahren richte sich gegen unbekannte Personen. Gunvor selbst sei nicht Beschuldigte, betonte das Unternehmen. Man werde mit den Ermittlungsbehörden uneingeschränkt kooperieren.