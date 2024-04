Die Genfer Uhrenmesse, an der bis am 15. April insgesamt gegen 45'000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden, stellt für Studer gerade in unsicheren Zeiten eine gute Plattform dar, um sich mit Kunden zu treffen, in den Medien auf sich aufmerksam zu machen und so in der Öffentlichkeit im Gespräch zu bleiben.