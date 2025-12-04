Kritiker wollten Kennzeichnungspflicht

Kritiker fordern unter anderem, dass Verbrauchern eine Wahlfreiheit gelassen werden sollte, ob sie solche Lebensmittel konsumieren möchten oder nicht. Gentechnikfrei soll in Zukunft auch weiterhin die Biolandwirtschaft bleiben. Jedoch soll es laut Parlament kein Verstoss darstellen, wenn es um ein «technisch unvermeidbares Vorhandensein» von Gentechnik geht.