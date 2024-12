Der Konzern hatte erst im vergangenen Jahr die Zehn-Milliarden-Marke beim Umsatz geknackt und angekündigt, in den kommenden fünf Jahren rund 3,5 Milliarden Euro in Infrastruktur zu investieren. Der Grossteil davon fliesse in Projekte in Deutschland - etwa in den Ausbau des Standorts Oberkochen oder den neuen Standort in Aalen-Ebnat./lew/mne/DP/ngu