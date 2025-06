Für florierende Firmenzusammenschlüsse und -übernahmen seien ein stabiles Marktumfeld und Konjunkturzuversicht wichtige Zutaten. Beides sei aktuell nur in geringem Ausmass vorhanden, schrieb Oaklins in der Mitteilung zu der am Mittwoch veröffentlichten M&A-Marktanalyse weiter.