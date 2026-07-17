Starke Dynamik im zweiten Quartal

Vontobel spricht von einer starken Beschleunigung des Auftragseingangs im zweiten Quartal. Die Markterholung und konsequente Umsetzung der Strategie seien entscheidend, um den Bewertungsabschlag von GF als künftig reines Flow-Solutions-Unternehmen zu verringern, so der zuständige Analyst Arben Hasanaj. Die Halbjahreszahlen bestärkten den Eindruck, dass GF auf dem richtigen Weg sei, um den Transformationsplan umzusetzen.