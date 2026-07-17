Die Aktien des Industriekonzerns springen gegen 09.30 Uhr in einem leicht freundlichen Gesamtmarkt um 11,7 Prozent auf 51,20 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf sind die Titel allerdings um etwa 14 Prozent gesunken (SPI +10 Prozent). Experten verweisen daher auch auf Aufholpotenzial.
Starke Dynamik im zweiten Quartal
Vontobel spricht von einer starken Beschleunigung des Auftragseingangs im zweiten Quartal. Die Markterholung und konsequente Umsetzung der Strategie seien entscheidend, um den Bewertungsabschlag von GF als künftig reines Flow-Solutions-Unternehmen zu verringern, so der zuständige Analyst Arben Hasanaj. Die Halbjahreszahlen bestärkten den Eindruck, dass GF auf dem richtigen Weg sei, um den Transformationsplan umzusetzen.
Bei den Experten von Baader wurde die leicht erhöhte Prognose für das organische Wachstum als Highlight hervorgehoben. Dies sei auf die starke Dynamik in den Bereichen Halbleiter, Wasserinfrastruktur und Rechenzentren zurückzuführen. Als Folge dürften die Konsensschätzungen leicht nach oben angepasst werden.
Etwas schwächer sei hingegen die Margenentwicklung ausgefallen. Dies deute darauf hin, dass die Preisgestaltung und der Produktmix wohl etwas weniger unterstützend waren als erwartet.
Für Berenberg wiederum sind die Ergebnisse «eine positive Überraschung», vor allem weil die Kommunikation des Managements lange Zeit eher pessimistisch gewesen sei. Dies sollte den Aktienkurs nach der jüngsten, starken Korrektur wieder nach oben treiben.
ls/hr
(AWP)