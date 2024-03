Der Umsatz erreichte in der Berichtsperiode 4,03 Milliarden Franken, entsprechend einem Plus gegenüber der Vorjahresperiode von 0,7 Prozent, wie GF am Dienstag mitteilte. Ohne Uponor ergab sich ein Minus beim Umsatz von 3,4 Prozent, was allerdings auf einen negativen Währungseffekt von 263 Millionen Franken zurückzuführen war. Organisch zogen die Verkäufe um 3,7 Prozent an.