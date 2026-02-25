Umbau abgeschlossen

Der Umbau von GF ist nun aber beendet. «Die Transformation zu einem reinen »Flow Solutions«-Unternehmen ist erfolgreich abgeschlossen», sagte CEO Andreas Müller an der Bilanzmedienkonferenz. Einzig der Verkauf des Geschäftsbereichs Luft-/Raumfahrt und industrielle Gasturbinen steht noch aus. Müller zeigt sich indes «zuversichtlich, dass wir innerhalb eines oder zweier Jahr über den Verkauf berichten können.» Das Geschäft machte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Franken und ist laut dem CEO «sehr profitabel».