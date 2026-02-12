Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt 336 Millionen US-Dollar, wovon 216 Millionen US-Dollar beim Abschluss gezahlt wurden. Die restlichen Zahlungen erfolgen in Raten über einen Zeitraum von fünf Jahren bis Anfang 2031. Im Zuge der Veräusserung werden für das Geschäftsjahr 2025 Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 166 Millionen Franken auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und nicht aktuelle Darlehen vorgenommen, die dem veräusserten Bereich zuzuordnen sind.