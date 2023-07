Der Bestelleingang sank dabei und lag noch bei 1,93 Milliarden nach 2,21 Milliarden im Vorjahr. Wie CEO Andreas Müller in einem Interview mit AWP Video sagte, war die Sparte "Piping Systems" hiervon am stärksten betroffen. "Das ist aber primär deshalb so, weil wir ungewöhnlich viele Aufträge 2021 und 2022 von der Halbleiterindustrie erhalten hatten", führte er aus. Die Situation habe sich nun einfach normalisiert. Allgemein zeigte der Manager sich mit dem Erreichten zufrieden.