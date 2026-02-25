Die grössere Division «Industry and Infrastructure Flow Solutions» erzielte mit 1,96 Milliarden knapp zwei Drittel des Umsatzes. Organisch ergab sich dabei ein Wachstum von 1,9 Prozent. Diese Entwicklung sei getragen worden von einer starken Dynamik im Infrastruktursektor in Europa sowie einer soliden Nachfrage im Industriesektor in den USA, im Nahen Osten und in Nordostasien.
Unsicherheiten im Zusammenhang mit den neu verhängten US-Zollabgaben hätten bei industriellen Kunden jedoch zu Zurückhaltung und zu Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen geführt. So seien etwa die halbleiterbezogenen Umsätze aufgrund einer geringeren Anzahl aktiver Projekte zurückgegangen. Insgesamt bleibe die Projektpipeline aber «vielversprechend», so GF in der Mitteilung zu den Jahreszahlen. Und die Nachfrage nach Kühllösungen für Rechenzentren sei deutlich angestiegen.
Die vergleichbare EBIT-Marge reduzierte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 10,9 Prozent, was mit einem ungünstigen Produktemix, mit den von den USA verhängten Zöllen sowie mit negativen Währungseffekten begründet wird. Weitere Fortschritte im Wertschöpfungsprogramm sowie Kosteneinsparungen hätten dies nur teilweise kompensiert.
Building Flow Solutions von Baukonjunktur gebremst
Die kleinere Division «Building Flow Solutions» erreichte einen Umsatz von 1,11 Milliarden Franken und damit etwas mehr als einen Drittel. Der Umsatz entspricht einem Rückgang um 2,7 Prozent, wobei auch ausgelaufene Produktlinien infolge der Schliessung zweier Werke eine Rolle spielten. Bereinigt um diesen Effekt ergab sich ein Minus von 1,8 Prozent.
Der Umsatzverlust wird auf eine weiterhin schwache Baukonjunktur in Europa sowie auf eine Abkühlung in den USA gegen Jahresende zurückgeführt. Trotz der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zöllen, der hohen Hypothekarzinsen und einer insgesamt rückläufigen Neubautätigkeit blieben die Umsätze in Nordamerika stabil. Und in Europa machte GF gegen Jahresende erste Anzeichen einer Erholung aus.
Die vergleichbare EBIT-Marge blieb mit 8,7 Prozent stabil, gestützt durch das laufende Wertsteigerungsprogramm sowie von Kostensenkungsmassnahmen.
