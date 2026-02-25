Unsicherheiten im Zusammenhang mit den neu verhängten US-Zollabgaben hätten bei industriellen Kunden jedoch zu Zurückhaltung und zu Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen geführt. So seien etwa die halbleiterbezogenen Umsätze aufgrund einer geringeren Anzahl aktiver Projekte zurückgegangen. Insgesamt bleibe die Projektpipeline aber «vielversprechend», so GF in der Mitteilung zu den Jahreszahlen. Und die Nachfrage nach Kühllösungen für Rechenzentren sei deutlich angestiegen.